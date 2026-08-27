Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta 1-0 mağlup olan temsilcimiz deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.30'da başladı.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetiyor. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlendi.

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

11'ler

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Adam Nagy, Corbu, Yusuf, Zachariaassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Tekke, 61. resmi maçına çıktı

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.

Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

Taraftar desteğinden yoksun kaldı

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

İlk yarının önemli anları

12. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.

19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.

26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.

43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.