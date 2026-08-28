Güney Kore'de sahte kayıt skandalı: 310 bin kayıp dosyası yeniden incelenecek

Ülke genelinde büyük tepkiye yol açan olayın ardından Devlet Başkanı Lee Jae Myung, polisin süreçteki sorumluluğunun soruşturulması ve kapsamlı bir reform planı hazırlanması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Yun Hojung çarşamba günü kamuoyundan özür dileyerek, vakanın polisin kayıp şahıs süreçlerini yürütme biçimindeki yapısal aksaklıkları göz önüne serdiğini bildirdi.

Skandal, Güney Kore'de kayıp yetişkinlere yönelik prosedürlerin yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu. Ülkede geçen yıl 70 binden fazla kayıp yetişkin ihbarı yapılırken, vakaların yüzde 99,7'si kapsamlı bir arama yürütülmeden kapatıldı. Bu kişilerden 931'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Kore yasalarına göre yalnızca çocuklar, otizmli bireyler, demans hastaları ve zihinsel engelliler resmi olarak "kayıp" statüsünde değerlendiriliyor.

Bu statü polise telefon konum verilerini talep etme, bölgedeki telefonlara acil durum uyarısı gönderme ve aile DNA'larını eşleştirme yetkisi veriyor. Bu tanımın dışında kalan yetişkinler ise "evden kaçan" olarak sınıflandırılıyor ve söz konusu arama imkanları bu kişiler için otomatik olarak devreye girmiyor.

Tutuklanan polis memurunun, Jeju Adası'ndaki Jeju Batı Polis Karakolu'nda kayıp şahıslar biriminde görev yaptığı aktarıldı.

Memurun, mayıs ayı ortasında partneri tarafından kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın dosyasını, ihbardan yaklaşık iki buçuk saat sonra kapattığı öne sürüldü. Memurun, kayıp kadınla iletişime geçtiğini ve kadının konumunun paylaşılmasını istemediğini beyan ettiği, ancak polis kayıtlarında böyle bir arama izine rastlanmadığı belirtildi.

Kadının cansız bedeni, kaybolmasından 104 gün sonra kaldığı yerin 400 metre yakınındaki bir palmiye çiftliğinde bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Aynı memur, temmuz ayı başında ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin dosyasını da aynı gün kapatmakla suçlanıyor. Söz konusu kişinin cansız bedenine cumartesi günü ulaşıldı. Öte yandan Jeju'da kaybolduğu bildirilen iki kişinin daha ölü bulunduğu kaydedildi.

Jeju İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, görevini kötüye kullanma ve resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanan memurun, dosyaları kapatmadan önce kayıp kişilerle temas kurduğunu savunarak suçlamaları reddettiği bildirildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, incelemelerin kasım ayına kadar tamamlanması ve usulsüzlük tespit edilen dosyaların yeniden açılması planlanıyor.

Son on yılda ülkede kayıp yetişkinlerin arama yetkilerini genişletmeyi öngören 10'dan fazla yasa tasarısı sunuldu ancak hiçbiri parlamentodan geçmedi.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, yetişkinlerin kendi istekleriyle ortadan kaybolma özgürlüğü olduğunu savunurken; polise verilecek takip yetkilerinin alacaklılar veya ev içi şiddet failleri tarafından kötüye kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.