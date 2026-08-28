Havalimanlarına siber saldırı: Milyonlarca yolcunun bilgileri çalındı

Manchester, London Stansted ve East Midlands havalimanlarını bünyesinde barındıran grup, yolcu güvenliği veya havacılık emniyetinin hiçbir şekilde tehlikeye girmediğini, ödeme veya banka bilgilerinin sızdırılmadığını duyurdu.

Erişilen bilgilerin öncelikle terminal Wi-Fi kayıtları sırasında toplanan e-posta adreslerinden oluştuğu belirtildi. Bununla birlikte siber saldırıda havalimanı rezervasyonlarıyla bağlantılı telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına da ulaşıldı. Her üç havalimanında da uçuş takvimleri ve terminal operasyonları aksamadan devam ediyor.

MAG sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Manchester Airports Group'un yetkisiz bir üçüncü tarafça gerçekleştirilen siber güvenlik olayına maruz kaldığını bildirdi.

Sözcü, Manchester, Stansted ve East Midlands havalimanlarındaki otopark, lounge, hızlı geçiş rezervasyonları ve Wi-Fi kayıtlarına ilişkin bir miktar müşteri verisinin elde edildiğini kaydetti.

Risk kontrol altına alındı

Açıklamada, riskin derhal kontrol altına alındığı, uzman danışmanlarla çalışılarak sistemleri ve müşterileri korumak adına gerekli adımların atıldığı belirtildi. İlgili makamların bilgilendirildiği ve süreçte ortak hareket edildiği aktarıldı. Operasyonel bir aksama yaşanmadığı, havalimanı faaliyetleri ve otopark hizmetlerinin normal seyrinde sürdüğü vurgulandı.

Sözcü ayrıca, MAG'in veya erişim sağlanan sistemin müşterilerin banka veya ödeme bilgilerini barındırmadığını ifade etti. Erişilen verilerin e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plakaları ve posta kodlarını içerdiği bilgisi paylaşıldı. Müşteri bilgilerinin güvenliğinin son derece ciddiye alındığı vurgulanarak yaşanan endişe ve rahatsızlıktan ötürü özür diledi.

MAG tarafından perşembe sabahı müşterilere gönderilen e-postada, havalimanı yönetiminden geliyormuş gibi görünen beklenmedik e-posta, arama veya mesajlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, müşterilerden hiçbir zaman beklenmedik bir şekilde ödeme veya banka bilgisi talep edilmeyeceği hatırlatıldı.

Son bir yılda Manchester Havalimanı'nı 32 milyondan fazla yolcu kullandı. Essex'teki Stansted Havalimanı 30 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, Leicestershire'daki East Midlands Havalimanı ise son 12 ayda toplam 4 milyon yolcu ağırladı.