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Dünya
NBC News 06.10.2026 08:44

Nepal'de ölümcül sel felaketinin ardından 5.200'den fazla kişi hala kayıp

Nepal hükümeti, ağustos ayında yaşanan ve en az 1.455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5 bin 200'den fazla kişiye ulaşılamıyor.

Nepal'de ölümcül sel felaketinin ardından 5.200'den fazla kişi hala kayıp

Nepal'in Çin'in Tibet bölgesi sınırında 26 Ağustos'ta başlayan ve ülke tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları resmi olarak sona erdi.

Pazartesi günü yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, felakette bugüne kadar en az 1.455 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşirken, 5 bin 285 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. Haftalar süren zorlu operasyonlar neticesinde toplam 13 bin 795 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı Phanindra Paudel, uluslararası haber ajanslarına yaptığı açıklamada artık arama kurtarma aşamasından çıkıp arama ve rehabilitasyon aşamasına geçtiklerini belirtti.

Kayıp yakınlarının sigorta, bankacılık ve diğer idari işlemlerini tamamlayabilmeleri için hukuki bir süreç başlatacaklarını ifade eden Paudel, kayıp kişilerin resmi olarak ölü ilan edilebilmesi üzerinde çalıştıklarını ve gerekli yasal prosedürlerin devreye sokulduğunu aktardı.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumu Başkanı Dharam Raj Uprety ise yetkililerin artık aktif bir şekilde ceset aramayacağını, ancak yeniden inşa ve rehabilitasyon sürecinde karşılaşılabilecek her türlü kalıntı, kişisel eşya veya değerli varlığın muhafaza edileceğini dile getirdi.

Uprety, yine de acil bir ihtiyaç veya ihbar doğması halinde kurtarma müdahalelerinin yapılabileceğinin altını çizdi.

Geride devasa bir yıkım bırakan sel suları, Nepal'in altyapısına da ağır darbe vurdu. Taşkınlar sonucunda 12 hidroelektrik santrali projesinin yanı sıra çok sayıda yol, köprü, tarım arazisi ve yerleşim yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Afet nedeniyle yerinden edilen binlerce insanın yeniden hayata tutunabilmesi ve hasar gören altyapının hızla onarılması için kapsamlı bir toparlanma programı hazırlayan yetkililer, tüm bu çalışmaların tamamlanabilmesi için neredeyse 5 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

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