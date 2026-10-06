CNN, MS NOW ve Politico'dan Trump yönetimine karşı son hamle

CNN, MS NOW ve Politico avukatları, Trump yönetiminin haber kuruluşlarını hedef alan ulusal güvenlik gerekçelerinin hiçbir somut kanıta dayanmadığını belirterek, kararın basın özgürlüğünü ihlal eden siyasi bir misilleme olduğunu vurguladı.

Pazartesi gecesi mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Beyaz Saray'ın akreditasyon iptallerine sürekli farklı bahaneler ürettiği ifade edildi. Yönetimin "profesyonellik ilkeleri" ve "ulusal güvenlik" gibi kavramların arkasına saklandığını belirten avukatlar, Başkan Trump’ın Time dergisine verdiği demeçte "sürekli olumsuz haberlere katlanmak zorunda olmadığını" söyleyerek yasağın asıl amacını bizzat itiraf ettiğini kaydetti.

Dava süreci devam ederken Beyaz Saray’ın kısıtlamalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen metinde, CNN ve Politico muhabirlerinin son günlerde Başkanlık uçağı Air Force One’daki basın toplantılarına alınmadığı da hatırlatıldı.

Daha önce görülen duruşmada yayın kuruluşları lehine geçici karar veren Federal Yargıç Timothy Kelly, yönetimin yarım asırlık hukuki içtihatlara uymak zorunda olduğuna ve muhabirlerin savunma hakkı elinden alınarak akreditasyonlarının iptal edilemeyeceğine hükmetmişti.

Yargıç Kelly, Beyaz Saray'ın "ulusal güvenlik tehlikesi" iddiasını da ikna edici bulmayarak reddetmişti. ABD basınının önde gelen 77 medya kuruluşu ve çeşitli basın koalisyonları da mahkemeye yazılı başvuruda bulunarak dava açan üç kuruma tam destek verdiklerini ilan etti.

Trump yönetiminin, perşembe günü yapılacak ihtiyati tedbir duruşmasında Yargıç Kelly'den olumsuz bir karar çıkması halinde konuyu vakit kaybetmeksizin temyiz mahkemesine taşıması bekleniyor.

Amerikan medya kuruluşları ise Beyaz Saray'ın bu tutumunun emsal teşkil ederek gelecekte diğer haber organizasyonlarına yönelik sistematik bir sansür mekanizmasına dönüşmesinden derin endişe duyuyor.