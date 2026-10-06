Az Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 06.10.2026 08:37

CNN, MS NOW ve Politico'dan Trump yönetimine karşı son hamle

Beyaz Saray'daki basın akreditasyonları Başkan Donald Trump tarafından iptal edilen ABD'nin önde gelen üç medya kuruluşu, erişim haklarının süresiz olarak korunması talebiyle mahkemeye son yazılı savunmalarını sundu.

CNN, MS NOW ve Politico'dan Trump yönetimine karşı son hamle

CNN, MS NOW ve Politico avukatları, Trump yönetiminin haber kuruluşlarını hedef alan ulusal güvenlik gerekçelerinin hiçbir somut kanıta dayanmadığını belirterek, kararın basın özgürlüğünü ihlal eden siyasi bir misilleme olduğunu vurguladı.

Pazartesi gecesi mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Beyaz Saray'ın akreditasyon iptallerine sürekli farklı bahaneler ürettiği ifade edildi. Yönetimin "profesyonellik ilkeleri" ve "ulusal güvenlik" gibi kavramların arkasına saklandığını belirten avukatlar, Başkan Trump’ın Time dergisine verdiği demeçte "sürekli olumsuz haberlere katlanmak zorunda olmadığını" söyleyerek yasağın asıl amacını bizzat itiraf ettiğini kaydetti.

Dava süreci devam ederken Beyaz Saray’ın kısıtlamalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen metinde, CNN ve Politico muhabirlerinin son günlerde Başkanlık uçağı Air Force One’daki basın toplantılarına alınmadığı da hatırlatıldı.

Daha önce görülen duruşmada yayın kuruluşları lehine geçici karar veren Federal Yargıç Timothy Kelly, yönetimin yarım asırlık hukuki içtihatlara uymak zorunda olduğuna ve muhabirlerin savunma hakkı elinden alınarak akreditasyonlarının iptal edilemeyeceğine hükmetmişti.

Yargıç Kelly, Beyaz Saray'ın "ulusal güvenlik tehlikesi" iddiasını da ikna edici bulmayarak reddetmişti. ABD basınının önde gelen 77 medya kuruluşu ve çeşitli basın koalisyonları da mahkemeye yazılı başvuruda bulunarak dava açan üç kuruma tam destek verdiklerini ilan etti.

Trump yönetiminin, perşembe günü yapılacak ihtiyati tedbir duruşmasında Yargıç Kelly'den olumsuz bir karar çıkması halinde konuyu vakit kaybetmeksizin temyiz mahkemesine taşıması bekleniyor.

Amerikan medya kuruluşları ise Beyaz Saray'ın bu tutumunun emsal teşkil ederek gelecekte diğer haber organizasyonlarına yönelik sistematik bir sansür mekanizmasına dönüşmesinden derin endişe duyuyor.

ETİKETLER
Beyaz Saray Donald Trump Basın Özgürlüğü
Sıradaki Haber
Akciğer vebası nedir ve ne kadar tehlikeli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
ASELSAN'a 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
09:43
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 14 gözaltı
09:43
30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı
09:39
Brent petrolün varili 99,79 dolardan işlem görüyor
09:37
ABD'de ara seçimler yaklaşırken Demokratlar Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor
09:29
TİGEM, 675 reforme küçükbaş satacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ