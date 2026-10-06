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Dünya
The Guardian 06.10.2026 08:26

Gençlerde kanser vakaları artıyor

İngiltere, ABD ve Hollanda verilerini inceleyen uluslararası araştırma, 50 yaş altındaki kişilerde bazı kanser türlerinin görülme sıklığının hızla arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, obezite, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve alkol gibi yaşam tarzı faktörlerinin artışta rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Gençlerde kanser vakaları artıyor

50 yaş altındaki kişilerde bazı kanser türlerinin görülme sıklığı, İngiltere, ABD ve Hollanda'da hızla artıyor.

Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından yapılan araştırmada, üç ülkenin kanser verileri incelendi.

İngiltere'de 50 yaş altındaki kişilerde prostat kanseri vakalarının görülme sıklığı, 2001'den 2023'e kadar yaklaşık 4 kat arttı.

Aynı dönemde bağırsak, böbrek ve rahim kanserlerinde de vaka oranları iki kattan fazla yükseldi.

ABD'de ise 50 yaş altındaki kişilerde böbrek kanseri vakaları iki katından fazla arttı. Bağırsak, rahim ve pankreas kanserlerinde de yüzde 50'den fazla artış kaydedildi.

Hollanda'da ise gençlerde bağırsak, böbrek, karaciğer ve rahim ağzı kanseri vakalarında belirgin artış görüldü.

Uzmanlar, obezite, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve sigara kullanımının yanı sıra çevresel faktörlerin de bu artışta rol oynayabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, kanser belirtilerine yönelik farkındalığın artması ve erken teşhisin de vaka sayılarındaki yükselişte etkili olduğunu ancak bunun artışı tek başına açıklamadığını ifade ediyor.

Öte yandan 50 yaş altındaki kişilerde akciğer kanseri vakalarının üç ülkede de azalması, sigara kullanımındaki düşüşle ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar, gençlerde kanser artışının nedenlerinin daha iyi anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

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ABD Hollanda İngiltere Kanser
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