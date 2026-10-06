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Dünya
BBC 06.10.2026 08:18

Rusya'da veba araştırmacısının şüpheli ölümü ABD'yi alarma geçirdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde bulunan bir veba araştırma merkezinde çalışan kadın laboratuvar teknisyeninin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump olayı son derece ciddi bir şekilde incelediklerini açıklarken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio durumu anbean izlediklerini duyurdu.

Rusya'da veba araştırmacısının şüpheli ölümü ABD'yi alarma geçirdi

Sibirya ve Uzak Doğu Veba Karşıtı Enstitü'de görev yapan ve 20'li yaşlarının sonunda olduğu belirtilen Daria isimli teknisyenin ölümü, biyolojik güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

Yerel basında çıkan henüz doğrulanmamış iddialara göre genç kadının, patojen içeren bir deney tüpünün kırılması sonucu ya da veba bakterisinin doğal olarak kemirgenlerde görüldüğü Moğolistan sınırındaki Buryatya bölgesine gerçekleştirdiği saha gezisi sonrasında enfekte olduğu öne sürüldü.

Rusya sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden çalışanla temas ettiği tespit edilen yaklaşık 200 kişinin tedbir amaçlı olarak tıbbi gözetim altına alındığını bildirdi.

Rusya Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) enstitüde yapılan biyolojik güvenlik denetimlerinde herhangi bir olağanüstü duruma rastlanmadığını açıkladı.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, ölüm nedenini "sebebi belirlenemeyen zatürre" olarak duyururken, ölen kadının biyolojik numunelerinde çalıştığı patojenlerle bağlantılı hiçbir mikroorganizma tespit edilmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise kamuoyuna asılsız söylentilere itibar etmeme ve yalnızca Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.

Washington cephesinde ise üst düzey temaslar ve güvenlik değerlendirmeleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, konuyu henüz Kremlin ile görüşmediğini ancak bu tür sağlık krizlerinde ihtiyaç duyulması halinde her zaman yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tesis içinde yaşanan bir enfeksiyonun dışarı yayılma potansiyeline dikkat çekerek, durumun alarm seviyesinde olmadığını ancak yüksek odaklanma ve sıkı bir takip gerektirdiğini kaydetti.

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