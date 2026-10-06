Fransa'daki protestolarda polisin attığı bombayla 15 yaşındaki öğrencinin eli koptu

Eğitim sistemindeki yetersizlikleri, aşırı kalabalık sınıfları ve öğretmen açığını protesto etmek amacıyla sokaklara dökülen lise öğrencilerinin eylemleri sırasında, polisin attığı bir ses bombasını yerden alan 15 yaşındaki bir gencin eli koptu.

Ülke genelinde 5 binden fazla kişinin gözaltına alındığı olaylar, bir eğitim krizinden çıkarak ciddi sokak çatışmalarına dönüşmüş durumda.

Eylül ayının sonlarında Paris'in bir banliyösünde öğretmen açığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan protestolar, eğitim sistemini adeta felç etti.

Yerel yetkililer tarafından doğrulanan ve Bölge Valisi Francois-Xavier Lauch'un soruşturma başlatıldığını duyurduğu el kopma hadisesi, polis müdahalelerinin şiddetini yeniden tartışmaya açtı.

Eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlatılan boykotlar ve blokaj eylemleri nedeniyle ülke çapında 500'e yakın okulun tamamen veya kısmen eğitime kapatıldığı, durumun kontrol altına alınması için hükümetin acil güvenlik önlemlerini devreye soktuğu bildirildi.

Sokaklara yansıyan görüntüler ise krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Kuzeydeki Lille kentinde polis ve öğrenciler arasında göğüs göğüse çatışmalar yaşanırken, güneybatıdaki Toulouse'da güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için yoğun göz yaşartıcı gaz kullandı.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, gösterilerin başından bu yana 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını, 78 eğitim personelinin ise yaralandığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon bir numaralı önceliklerinin bozulan kamu düzenini yeniden sağlamak olduğunu vurgularken, Adalet Bakanı Gerald Darmanin sokaklardaki şiddet olaylarına lise öğrencisi olmayan provokatör grupların da sızdığına işaret etti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana, büyük çoğunluğu gençlerden oluşan 5 bine yakın kişi gözaltına alındı ve on milyonlarca euroluk maddi hasar meydana geldi.

Artan gerilim ve polis müdahaleleri, sendikaların da sert tepkisine neden oldu. Daha önce eylemlerde bazı gençlerin gözlerinden yaralandığı, dişlerinin kırıldığı ve Angers kentinde bir öğretmenin dışarıdan gelen saldırganlar tarafından demir çubukla başından vurulduğu yönündeki raporların ardından, öğrenci ve işçi sendikaları salı günü ulusal çapta dev bir gösteri çağrısında bulundu.

Hükümetin lise öğrencilerine yönelik "benzeri görülmemiş baskısını" dehşetle izlediklerini belirten CGT Sendikası Lideri Sophie Binet, sendika üyelerinin gençleri korumak için meydanlarda olacağını duyurdu. Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ise yayınladığı açık mektupta, protestoları başlatanların artık eylemlerin kontrolünü kaybettiğini belirterek öğrencilere okullardaki ablukaları sonlandırma ve barışçıl yöntemlere dönme çağrısı yaptı.