New York'ta eyalet çapında acil durum ilan edildi

Yeni yayımlanan kararnameye göre, New York eyaletinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi. Bu vakaların 92'sinin 15 Temmuz'dan sonra aşılanma oranlarının düşük olduğu 18 farklı bölgedeki kırsal yerleşimlerde görülmesi, salgının yayılma hızını gözler önüne seriyor.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York şehrinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu belirtildi. Yerel sağlık departmanlarının temmuz ayından bu yana kırsal kesimlerde 1000'den fazla kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK) aşısı uyguladığı bildirildi.

Vakaların kırsal topluluklarda hızlı bir artış göstermesi üzerine eyalet yönetimi, aşı uygulayabilecek sağlık profesyonellerinin kapsamını genişletti.

Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelere şüpheli kızamık vakaları için test talep etme yetkisi verilirken, eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabilmesinin önü açıldı.

Ayrıca, yetişkin hastaların özel onayı aranmaksızın tüm KKK aşılarının 72 saat içinde eyalet veya New York şehri bağışıklama kayıtlarına bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Ancak aşı uygulamasının kendisi için hasta veya yasal vasisinin onayı gerekmeye devam ediyor.

Federal verilere göre, ABD'de 2000 yılında tamamen ortadan kaldırıldığı ilan edilen kızamık, takip eden çeyrek asır boyunca ülke çapında yılda ortalama yalnızca 180 vakayla sınırlı kalmıştı.

Ancak hastalık 2025 yılında endişe verici bir şekilde yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl Batı Teksas'ta en az 762 vakanın görüldüğü salgının ardından, Güney Carolina'da nisan ayında sona eren başka bir salgında vaka sayısı bine ulaşmıştı.

New York'taki durum henüz en büyük salgın seviyesinde olmasa da komşu eyalet Pensilvanya'da tablo çok daha ağır seyrediyor.

Ağırlıklı olarak New York sınırındaki kırsal bölgeleri vuran Pensilvanya'daki salgında, 2 Ekim itibarıyla vaka sayısı bini aşarken beş kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya sağlık yetkilileri bunun son 30 yılı aşkın süredir bir eyalette görülen en büyük salgın olduğunu vurguladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, şu ana kadar ülke genelinde bildirilen yaklaşık 3.900 vakayla ABD, 1991 yılından bu yana kızamık açısından en kötü yılını yaşıyor.