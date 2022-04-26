Ukrayna'daki savaş, NATO müttefiklerini bu kez Almanya'da buluşturdu "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" için müttefik ülkelerin savunma bakanları Almanya'da bir araya geldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantı için Almanya'ya gitti. Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti.

"Rusya'nın saldırısı savunulamaz"



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise görüşmelerden önce kısa bir açıklama yaptı.



Ukrayna'ya destek sağlanması konusunda Kiev'de Zelenskiy ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Rusya'nın saldırısı savunulamaz, bir temele dayandırılamaz." diyen Austin, Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini belirtti.