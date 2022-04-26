Pakistan'da Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi Üniversitesi kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.