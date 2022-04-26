Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da patlama: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan'da Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi Üniversitesi kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.
Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.
Etiketler: Pakistan
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