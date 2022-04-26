"Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki ırkçılık son 20 yılda önemli ölçüde ivme kazandı." Açıklama Kanada Savunma Bakanı Anita Anand'dan. Anand, Kanada ordusu içindeki ırkçı eğilimlere ilişkin raporu açıkladı.

Raporda, ordu mensuplarının nefret grupları, aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü gruplar ile olan bağlantılarının tespit edildiği yer aldı.

Beyazların ordunun yüzde 71'ini oluşturduğuna da dikkat çekildi.

"Ulusal güvenlik riske girebilir"

Kanada Savunma Bakanı Anand, ordunun, ırkçı eğilimleri ve nefret yanlılarını tespit etmek ve saflarına sızmasını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Bu durumun devam etmesi halinde ülkenin ulusal güvenliğinin riske gireceğini duyurdu.

Rapordaki bulgulara dayanarak, ilerleyen günlerde bazı askeri yetkililerin görevden alınacağı ya da ayrılacağı bilgisi verildi.

Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki ırkçılık ve cinsel istismar vakaları nedeniyle, son yıllarda komuta kademesi de dahil birçok ordu mensubu davalık olmuştu.

Kanada mahkemelerinde halen, mağdur ordu mensuplarından bazılarının açtığı binin üzerinde dava sürüyor.