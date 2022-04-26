Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da bir anaokulunda silahlı saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda etrafa ateş açtı. Saldırgan dahil 4 kişi öldü.
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bir anaokulunda silahlı saldırı meydana geldi.
Ulyanovsk'ta silahlı bir kişi anaokulunda etrafa ateş açtı.
Saldırgan, bir öğretmen ve 2 çocuğu vurduktan sonra intihar etti.
Etiketler: Rusya Son Dakika
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