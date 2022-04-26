Times of India'nın haberine göre Jaishankar, Rusya-Ukrayna savaşında Hindistan'ın duruşu ve savaş nedeniyle bölgesel ve küresel ölçekteki buğday arzının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Jaishankar, Hindistan'ın küresel meselelerle ilgili daha büyük roller oynamak istediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatmaya hazır olduklarını vurgulayan Jaishankar, DTÖ düzenlemelerinin izin vermesi durumunda daha fazla buğday arz edebileceklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ekiminin önemli ölçüde düştüğü, stokların azaldığı ve bazı temel gıda ürünlerinin temininin zora girebileceği ifade ediliyordu.