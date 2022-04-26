Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’ya ait dört askeri unsuru vurduklarını kaydeden Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki bu hedeflerin içerisinde askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı iki alan ve iki cephanelik olduğunu ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 87 Ukrayna askeri unsurunu da imha ettiğini bildiren Konaşenkov, bunların arasında 500 civarında Ukrayna askeri güç mensubunun bulunduğunu söyledi.

Ukrayna’ya ait 2 adet S-300 hava savunma füze sistemi de vuruldu

Füze ve topçu birliklerinin 1299 hedefe ateş açtığını aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda Ukrayna’ya ait 2 adet S-300 hava savunma füze sistemi ile bir adet Toçka-U taktik füzesi sistemini de vurduklarını dile getirdi.

Rus hava savunma sisteminin farklı yerleşim birimlerinde 13 insansız hava aracını yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, Buk-M1 füze sistemiyle Zaporijya bölgesindeki Tokmak yerleşim biriminde ve Harkiv bölgesindeki Svatovo yerleşim biriminde Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U taktik füzesini havada vurduklarını vurguladı.

"Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 141 uçak, 110 helikopter, 583 insansız hava aracı, 269 hava savunma füze sistemi, 2 bin 576 tank ve zırhlı araç, 287 çok namlulu roketatar, 1111 obüs ve havan topu, 2 bin 392 özel askeri araç yok edildi."

