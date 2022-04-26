Çoğu Afgan olmak üzere İran, Fas gibi ülkelerden gelen yaklaşık 150-200 düzensiz göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda, kimi zaman birçok ülkeden geçerek geldikleri Fransa'da göçmen kampı haline gelen otoparkta, sivil toplum örgütlerinden ve çevreden gelen yardımlarla ayakta duruyor.

Zor hijyen koşulları altında hayat mücadelesi

90 kadar çadırın olduğu kampta, ailelerini geride bırakan düzensiz göçmenlerin yanı sıra çocuklu üç aile de yaşıyor.

Çöplerin bidonlarından taştığı, kıyafetlerin kuruması için otoparkı çevreleyen çitlere asıldığı kampta, sadece dört seyyar tuvalet var ve duş alınabilecek bir yer bulunmuyor. Göçmenler, ısınmak için bir çöp tenekesinde ateş yakıyor.

[Fotoğraf: AA]

Polisler otoparkı gözlemek ve görüntü almak amacıyla her gün bölgede devriye geziyor.

"Devlet, düzensiz göçmenlerle ilgilenmiyor"

24 yaşındaki Afgan Zeki, Fransa'ya geleli 3 ay olmuş düzensiz göçmenlere rastladığını ancak devletin bu kişilerle ilgilenmediği belirterek bu durum karşısında Fransa’dan ayrılmayı düşündüğünü ifade etti.

Fransa'dan gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, Almanya ve İtalya gibi ülkeleri tercih ettiğini aktaran Zeki, bu ülkelerde göçmen kamplarının bulunduğunu ve göçmenlerle ilgilenildiğini söyledi.

Zeki, başka Avrupa ülkelerinde parmak izi alınan düzensiz göçmenlerin, bu nedenle Fransa'ya geldiklerinde sınır dışı edildiklerini de dile getirdi.

Otoparkta kurulan kampa insanların her akşam yemek getirdiğini belirten Zeki, burada sadece dört tuvalet bulunduğuna ve bunun çok yetersiz kaldığına da işaret etti.

[Fotoğraf: AA]

"Otoparkta en az 200 kişi kalıyor"

İnayatullah isimli Afganistan kökenli düzensiz göçmen de 2 aydır burada kaldığını, geldiğinde 50-60 kişinin bulunduğu otoparkta şimdi en az 200 kişinin yaşadığını dile getirdi.

Kampta yaşadıkları zor koşulları anlatan İnayatullah, polisin her gün gelip otoparkta kalan kişilerin sayımını yaparak gittiğini ve kimsenin burada neler yaşadıklarını sorgulamadığına işaret etti.

İnayatullah, burada insanların duş alabilecekleri bir yerin olmadığını, duş almak için haftada 1-2 defa uzak bir yere gittiklerini dile getirerek "İşte hayat böyle geçiyo." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Sahur yapıyoruz ama yemekler çok soğuk"

Ramazan ayı olması nedeniyle sahur için yemek geldiğini belirten İnayatullah, "Sahur yapıyoruz ama yemekler çok soğuk" ifadelerini kullandı.

İnayatullah, bir haftadır havaların ısındığını, daha öncesinde çok soğuk olduğu için ısınmak için ateş yaktıklarını söyledi.

Kendilerine genellikle sivil toplum kuruşlarının yardım ettiğini, yemek dağıttığını ifade eden İnayatullah, devletin ise sadece belirli kişilere cüzi miktarda para yardımında bulunduğunu dile getirdi.

2021 yılı sonunda da başkent Paris'te, aralarında çocuklu ailelerin ve refakatsiz çocukların olduğu göçmen grubu haftalarca bir köprü altındaki tünelde soğuk hava şartlarında çadırlarda kalmıştı.