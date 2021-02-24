Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından Mars’a iniş yaptı. Dünya heyecanla Mars’ın görüntülerine kilitlendi.

Ancak çoğu kimse uzay aracı Perseverance’ın iniş paraşütüne dikkat etmedi. NASA'nın Kızıl Gezegen'deki gözü kulağı olan keşif aracı Perseverance, gizili bir mesaj taşıyordu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, mesajını bu paraşüte gizledi. Perseverance'ın tuhaf tasarımlı ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan paraşütündeki gizli mesaj internet kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Gizli kod 6 saatte çözüldü. Mesajın "Zorlu Şeylere Cesaret Et" anlamına gelen, "Dare Mighty Things" olduğu ortaya çıktı.

NASA şaşkına döndü

NASA bile kodun çözülmesine şaşırdı. NASA'daki çekirdek bir grup dışında hiç kimse mesajı bilmiyordu.

Kodun kırılmasının ardından NASA Baş Mühendisi Adam Steltzner, "Görünüşe göre internet 6 saat gibi bir sürede kodu kırdı! Ah internet yapamayacağın bir şey var mı?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

İnternet kullanıcılarının gözünden kaçmadı

Herkes Mars yüzeyine odaklanmışken internet kullanıcıları paraşütteki renklere odaklandılar. Beyaz ve kırmızı çizgilerin ikili kodun bir ve sıfırlarını temsil ettiğini fark ettiler.

Paraşüt, 10 bitlik desenlerden ve 4 gruptan oluşuyordu. Bilgisayar gibi 0 ve 1’lerden oluşan desen, başarıyla kodlandığı takdirde anlamlı bir cümle meydana getiriyor. Tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri için sadece 1'lerin olduğu satırlar görmezden gelindi.

Tüm sayılar, alfabedeki bir harfe denk geliyor ve sonuç olarak da saat yönünde kodlar okunduğunda da mesaj ortaya çıkmış oluyor.

NASA’nın “azim” anlamındaki Perseverance aracı ile “Zorlu Şeylere Cesaret Et" anlamına gelen, "Dare Mighty Things" sloganını Mars’a indirdiği böylece belirlenmiş oldu.