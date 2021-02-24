Twitter, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın kapatıldığını açıkladı.

Ayrıca Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesap da kapatıldı.