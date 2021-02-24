Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı 373 hesabı kaldırdı
[Fotoğraf: AA]
Sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.
Twitter, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın kapatıldığını açıkladı.
Ayrıca Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesap da kapatıldı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İran NATO Rusya Sosyal Medya Twitter
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