İdari başkent Putrajaya'daki Bölge Sağlık Müdürlüğüne aşı yaptırmaya gelen Başbakan Muhyiddin, Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği COVID-19 aşısını canlı yayında yaptırarak ülkede ilk aşılanan kişi oldu.

Muhyiddin'in ardından Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Sağlık Bakanı Ethem Baba ve Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah da aşılarını yaptırdı.

Aşılamanın ardından Muhyiddin ve beraberindeki yetkililer, basın mensuplarına açıklama yapmadan aşı merkezinden ayrıldı.

Toplu aşılama da başladı

Öte yandan Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı kapsamında sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve siyasetçilerin toplu aşılamaları da bugünden itibaren başladı.

Nisan ayına kadar sürecek birinci evre aşılamaların ardından nisandan ağustosa kadar 60 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve ağır hastaların aşılanması yapılacak.

Mayıs ayından Şubat 2022'ye kadar ise 18 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Hedef yüzde 70 COVID-19 bağışıklığı

Malezya hükümeti Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya vardı.

2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılaması hedeflenen Malezya'da, 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 288 bin 229 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, 1076 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.