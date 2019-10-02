NASA Mars'taki depremin sesini kaydetti02 Ekim 2019 Çarşamba 14:28 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:37
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki depremin sesini kaydetti. NASA, elde ettiği sesi, insan kulağının duyabileceği haliyle yayınladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, geçen yıl Kızıl Gezegen Mars'a sismik inceleme aracı indirdi.
InSight adlı aracın, Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplaması amaçlanıyordu.
Araç, 100'den fazla sesi kayıt altına aldı.
Kayıtlardan 21'inin deprem sesi olduğu belirtildi.
Mars'ta meydana gelen biri 3,7, diğeri 3,3 büyüklüğündeki depremlerin sesi kaydedildi.
NASA, bu seslerden ikisini, insan kulağının duyabileceği şekilde işlenmiş haliyle yayınladı.
Bilim insanları, Mars'taki depremleri inceleyerek, gezegenin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.
Kaynak: AP, AA