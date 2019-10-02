"Ticari gerginlikler, küresel ekonomiye zarar veriyor"

Bu son uyarı, Dünya Ticaret Örgütü’nden geldi.

2019 için küresel ticarette büyüme tahminini yüzde 2,6’dan 1,2’ye çekti.

Büyüme oranı tahmini, 6 ayda yarıdan fazla düşürülmüş oldu.

Bu noktada Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Roberto Azevedo’nun açıklaması dikkat çekici.

Azavedo, ortaya çıkan tabloda şiddeti giderek artan ticaret savaşlarının etkisine dikkati çekti, küresel ticaretteki kasvetli görünümün beklenmedik bir durum olmadığını vurguladı.

"Yatırımlar erteleniyor"

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin’in karşı karşıya geldiği ticaret savaşında cephe, ek gümrük vergileriyle iyice genişledi. Ticari malların akışı bu durumdan etkilendi.

Dünya Ticaret Örgütü Başkanı, belirsizliğin arttığına dikkat çekti, “Üretimi yukarı çekmenin hedeflendiği yatırımlar erteleniyor” dedi.

Bu gidişatın istihdamı ve yaşam standartlarını etkileyebileceği uyarısında da bulundu.

Brexit de ekonomiyi etkiliyor

Küresel ekonomide belirsizliğe yol açan tek etken ticaret savaşları değil.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sancılı ayrılma süreci Brexit’in de olumsuz etkileri ekonomi ve ticarette kendini gösteriyor.

Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Almanya’da Başbakan Angela Merkel, “Küresel ekonomiyi gölgeleyen ticari gerginliklerde Avrupa da kabahatsiz değil” dedi.

Çok uluslu mali kurumların yöneticileriyle bir araya gelen Merkel, uzayan Brexit görüşmelerinin belirsizliğe neden olduğunu vurguladı.

Kaynak: Reuters, AP, BBC