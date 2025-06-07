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Dünya
AA 07.06.2025 20:21

NASA ile Pentagon'un, Trump-Musk anlaşmazlığı nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi

NASA ile Pentagon'un, ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX'in sahibi Elon Musk arasındaki anlaşmazlık nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı öne sürüldü.

NASA ile Pentagon'un, Trump-Musk anlaşmazlığı nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi

Amerikan Washington Post gazetesinin ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi uzay programı için alternatiflere bakmaya başladı.

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artması üzerine Trump'ın "Elon Musk'ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine" yönelik açıklamasının ardından hem NASA hem de Pentagon'daki ilgili birimlerin, "SpaceX'e alternatif şirketlere" bakmaya başladığı iddia edildi.

Bu süreçte, SpaceX'in Dragon uzay aracının uçuşlarını durduracağı "tehdidini" dile getiren Musk'ın bu açıklamasının iki kurum yetkilileri üzerinde "şok etkisi" yarattığı bildirilen haberde, Musk daha sonra bu açıklamasını geri alsa da söz konusu açıklamanın "NASA'nın her ihtimale karşı SpaceX'e alternatif bulması gerektiği" şeklinde yorumlandığı belirtildi.

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX''in roketleriyle gerçekleştirirken Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor.

ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmaların ardından Truth Social hesabından, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir." açıklamasını yapmıştı.

Musk ise NASA'nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının artık bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini ifade etmiş, daha sonra bu açıklamasını geri çektiğini belirtmişti.

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