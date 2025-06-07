Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2025 20:05

Elon Musk, Trump'ın "Epstein dosyalarında" yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildiği ortaya çıktı.

Elon Musk, Trump'ın "Epstein dosyalarında" yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump ile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.

Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.

Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

ETİKETLER
Elon Musk Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk "Trump'ın peşine düşerek" büyük hata yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Almanya'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
20:23
NASA ile Pentagon'un, Trump-Musk anlaşmazlığı nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi
20:42
Sokakta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
20:04
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk "Trump'ın peşine düşerek" büyük hata yaptı
19:39
Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması
19:28
Avrupalı parlamenterlerden "Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosuna güvenli geçiş sağlanması" çağrısı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ