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Dünya
AA 07.06.2025 19:27

Avrupalı parlamenterlerden "Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosuna güvenli geçiş sağlanması" çağrısı

Avrupalı parlamenterler, İsrail saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulundu.

Avrupalı parlamenterlerden "Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosuna güvenli geçiş sağlanması" çağrısı

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 200'den fazla AP üyesinin imzaladığı açık mektubu paylaştı.

Mektupta parlamenterler, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Madleen" isimli yelkenlisinde bulunan kişilerin güvenliğinin garanti edilmesini, yelkenlinin Gazze'ye güvenli ve engelsiz geçişinin sağlanmasını ve bölgeye insani yardımların derhal girişine izin verilmesini istedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

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