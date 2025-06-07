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Dünya
AA 07.06.2025 20:02

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk "Trump'ın peşine düşerek" büyük hata yaptı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını" savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk "Trump'ın peşine düşerek" büyük hata yaptı
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
 
Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra "Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu" savunarak Musk'ın "duygusal" davrandığını ifade etti.
 
Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.
 
"Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi." değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım." yorumunu yaptı.
 
Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.
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