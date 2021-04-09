Müslüman sivil haklar grubu Muslim Advocates, Facebook'u müslüman karşıtı nefreti körüklemekle suçluyor

Grup sosyal medya devine açtığı davada, Facebook'un kendi politikalarını ihlal ederek, Müslüman karşıtı nefret söylemleri içeriklerini kaldırma taahhüdünü yerine getirmediğini öne sürüyor.

Facebook’un Amerikan Kongresi’ni ve kullanıcılarını aldattığını öne süren grup sosyal medya devinin Müslüman karşıtı söylemi körüklediğini iddia ediyor.

Washington’da Yüksek Mahkemede açılan dava, Facebook'u, kurucusu Mark Zuckerberg ve Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg'i sanık olarak gösteriyor.

Dava dilekçesi , Müslüman karşıtı nefret gruplarının ve nefret söyleminin Facebook'ta gönderiler, reklamlar ve özel gruplar aracılığıyla yaygınlaştığını ve ABD'de silahlı, müslüman karşıtı protestoların, Facebook etkinlik sayfalarında düzenlendiğini iddia ediyor.

Yeni Zelanda cami saldırısına atıfta bulunuldu

Dava dilekçesi ayrıca, 2019'da platformda canlı olarak yayınlanan ve Facebook aracılığıyla dünya çapında sayısız kez paylaşılan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısı kaydına da atıfta bulunuyor.

Dilekçede "Facebook yöneticileri söz verdikleri politikalarını uygulamış olsalardı, müslüman karşıtı nefretin ve gerçek dünyaya verilen zararın önemli bir kısmı önlenebilirdi" denildi.

Muslim Advocates hukuk direktörü Mary Bauer yaptığı açıklamada, "Facebook’un başarısızlıkları nedeniyle Amerika’daki Müslümanlar saldırıya uğradı ve tehdit edildi. Bu davanın nihayet Facebook'u ortaya çıkardığı tüm zarar ve nefretden sorumlu tutmanın ilk adımı olduğunu umuyoruz" dedi.

Facebook iddialara karşı çıktı

Facebook yetkilileri davadaki iddiaları yalanladı.

Yetkililer "Facebook'ta nefret söylemine izin vermiyoruz. Facebook'un herkes için güvenli bir yer olmasını sağlamak için uzmanlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla düzenli olarak çalışıyoruz ve Müslüman karşıtı söylemin farklı biçimler alabileceğini kabul ediyoruz "dedi.



