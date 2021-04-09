Fransız siyasetçilerinin gündeminde ötenazi var.

Ülkedeki mevcut yasa, tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip hastaların yalnızca derin sedasyonuna izin veriyor, ancak insanların yaşamlarını sonlandırmasına yardımcı olmuyor.

Sedasyon anestezi uzmanlarının hastalara damar içi ilaçlar vermesiyle yapılan kontrollü bir yarı uyku hali.

Ancak yeni yasa tasarısı hastaların yaşamlarını sonlandırmalarına izin veren ötenaziyi öngörüyor.

Yasa taslağı kabul edilirse, Fransa hastaların yardım alarak intihar etmelerini suç olmaktan çıkaran beşinci Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İspanya ötenaziye yasal olarak izin veren ülkeler arasında bulunuyor.

Tasarının ötenazi isteyen hastaların bu ülkelere gitmelerine son vermeyi amaçlıyor.

Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, Fransız doktorların zaten her yıl 2 bin ila 4 bin ötenazi eylemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Macron ve partisi ötenaziyi destekliyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM'deki milletvekillerinin çoğu ötenaziyi destekliyor ancak tartışmalarda çekimser davranıyor.

Macron 4 yıl önce yaptığı bir açıklamada konuya ilişkin "Hayatımın sonunu kendim seçmek istiyorum" demişti.

Fransa’nın ünlü şarkıcı ve aktristi Line Renaud, parlamentoya "her kadına ve her erkeğe hayatlarının sonunu seçme imkanı" vermesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Sağcı milletvekilleri ve kilise karşı çıkıyor

Fransa'daki Katolik Kilisesi ise ötenaziye şiddetle karşı çıkıyor.

Paris başpiskoposu Michel Aupetit "Bir kişi acı çektiğinde çözüm, onları öldürmek değil, acısını dindirmek ve onlara eşlik etmektir" dedi.

Hastaların yarı uyutulmasını öngören mevcut yasanın arkasındaki milletvekillerinden Jean Leonetti de ötenazinin "cinayet" anlamına gelen "büyük bir ihlal" olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, pandemi krizi sırasında hayat kurtarmaya çalışırken tartışmayı başlatmanın "uygunsuz" olduğunu söyledi.



