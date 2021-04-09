Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Yeni dönem ise 26 Eylül'deki seçimlerden sonra başlayacak ve yeni başbakan ülke siyasetine yön verecek.

Başbakan adaylığında Markus Söder'in adı öne çıkıyor

Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarihe 5 buçuk ay kala siyaset hareketlendi.

Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU dikkatleri çekiyor.

Yakın zamana kadar CDU Genel Başkanı Armin Laschet'in başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son dönemde kamuoyu yoklamalarında ve birlik partileri içinde CSU Genel Başkanı Markus Söder'in ismi daha fazla öne çıktı.

Aday belirlemek eskisinden daha zor

Hristiyan Birlik Partileri bugüne kadar başbakan adaylarını ortak kararla belirlediler. Ancak bu seçimde, aday belirlemek daha zor olacak. Merkel'in katılımıyla yapılacak Birlik Partiler'nin meclis kapalı grup toplantısında ilk değerlendirmeler yapılacak.

Yeşiller Partisi'nin adayı ise merak konusu

Almanya'da başbakan adayının merakla beklendiği bir başka parti olan Yeşiller'in oy oranı artmaya devam ediyor.

Yeşiller'in başbakan adayı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Tarihinde ilk kez başbakan çıkarma şansı yakalayan Yeşiller’in Annalena Baerbock ’u başbakan adayı gösterme olasılığı yüksek.

Ancak eyalet düzeyinde bakanlık tecrübesi bulunan Robert Habeck'in de olası adaylar arasında ismi geçiyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin adayı belirlenmişti

İktidarda koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti ise Finans Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı olarak aylar önce belirlemişti.