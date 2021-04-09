Elysee Sarayı, Ulusal Yönetim Okulu'nun (ENA) mezunlarından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okulun kapatılacağını ve yerini yeni kurulan Kamusal Hizmet Enstitüsü'ne (ISP) bırakacağını açıkladı.

Macron, basına kapalı olarak 600 "üst düzey" yöneticiyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, 2018’de Sarı Yelekliler’e söz verildiği gibi ENA’nın kapatılacağını belirtti.

"Uluslararası akademik dünyaya açık olacak"

Fransa Cumhurbaşkanı, devlet yöneticisi yetiştiren ENA’nın yerini alacak ISP’de mükemmel yönetici eğitimi, seçimi ve tasnifi olacağını ifade etti.

Macron ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada da ISP’nin yerel ve uluslararası olarak akademik dünyaya ve araştırmaya daha açık olacağını vurguladı.

1945'te kuruldu

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle tarafından 1945’te kurulan ve birçok kez reforme edilen ENA, Strazburg’da bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası, toplumun bütün kesimlerinden idari elitler yetiştirmek amacıyla kurulan ENA, zamanla sadece üst sosyal sınıflardan öğrenci aldığı gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

Mezunlar içinde cumhurbaşkanları da var

Okulun mezunları arasında Macron ve selefi François Hollande ile Jacques Chirac dahil 4 Fransa cumhurbaşkanı ile şu anki başbakan Jean Castex ve selefi Edouard Philippe dahil 8 başbakan bulunuyor.