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Dünya
AA 24.02.2025 07:58

Musk'tan hükümet çalışanlarına ilginç mesaj: Geçen hafta ne yaptınız?

ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki iş insani milyarder Elon Musk yönetimi, federal hükümet çalışanlarına "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderdi. Musk, federal hükümet personelinin çalışmalarını bildirmemeleri halinde istifa etmiş sayılacaklarını belirtti.

Musk'tan hükümet çalışanlarına ilginç mesaj: Geçen hafta ne yaptınız?

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, federal hükümette düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği iş insani milyarder Elon Musk yönetimi federal hükümet çalışanlarına bir önceki haftaya ait iş başarılarını detaylandırmaları için "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderdi.

Personel Yönetimi Ofisi'ne ait bir insan kaynakları adresinden gönderilen mesajda çalışanlara yanıt vermeleri için yarın yerel saatle 23:59'a kadar süre tanındı.

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklar. Yanıt verilmemesi istifa olarak kabul edilecektir" dedi.

Trump, Musk'ın DOGE kapsamında yaptığı işlerde "daha saldırgan" olmasını istedi
Trump, Musk'ın DOGE kapsamında yaptığı işlerde "daha saldırgan" olmasını istedi

Uygulama, Trump'ın Musk'a "daha saldırgan" olmasını talep etmesinden sonra geldi

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırmıştı

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

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