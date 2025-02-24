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Dünya
AA 24.02.2025 06:54

Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası destek arıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için Avrupa'dan ve uluslararası toplumdan destek beklediğini duyurdu.

Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası destek arıyor
[Fotograf: AA]

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İki ülke ilişkilerini görüşen Abdulati ile Barrot, bölgesel gelişmeleri de ele aldı.

Abdulati, Fransa’nın Avrupa Birliği içerisinde Mısır’a verdiği desteği takdir ettiklerini belirterek, Mısır'a 4 milyar avro değerindeki Avrupa mali paketinin ikinci dilimine ilişkin kararın kabul edilmesini beklediklerini ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ve Arap ülkelerinin Mısır’ın bu bağlamdaki çabalarına desteğine dikkati çeken Abdulati, "Uluslararası toplumun ve Fransa da dahil Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda Mısır'ın çabalarına destek vereceğini umduğunu" vurguladı.

Mısır'ın, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmadan Gazze’nin toparlama ve yeniden inşası için geliştirdiği kapsamlı plana işaret edilen açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’un da Mısır’ın bu planını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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