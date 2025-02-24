Almanya'da erken seçim: Hristiyan Birlik Partileri birinci oldu

Almanya, krizlerin gölgesinde erken genel seçime gitti.

Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AFD, bir önceki seçime göre oylarını neredeyse ikiye katlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Başbakan Olaf Scholz, Berlin’deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Seçimde aldığı tarihi yenilgiyi kabul eden Scholz, rakibi Friedrich Merz’i tebrik etti.

Merz'i zorlu koalisyon görüşmeleri bekliyor

Friedrich Merz, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde yönetimin başına geçmeye hazırlanıyor.

69 yaşındaki Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor.

Merz'in başbakanlık görevine başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekecek.

Almanya'daki genel seçimde ikinci sıraya yerleşen AfD partisi, Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon hükümeti kurmak istediklerini açıkladı.

Başkent Berlin'de halk, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vadeden AfD partisine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler AfD Genel Merkezi önünde toplanırken güvenlik güçleri gösteri alanında önlem aldı.

Sandalye dağılımı

Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 62

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.