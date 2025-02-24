Açık -6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT HABER, AA 24.02.2025 07:29

Almanya'da erken seçim: Hristiyan Birlik Partileri birinci oldu

Almanya'da halk, Federal Meclisi ve yeni Başbakanı belirlemek için sandık başına gitti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı. Almanya Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Olaf Scholz, seçimde alınan tarihi yenilgiyi kabul ederek, rakibi Friedrich Merz’i tebrik etti.

Almanya'da erken seçim: Hristiyan Birlik Partileri birinci oldu

Almanya, krizlerin gölgesinde erken genel seçime gitti.

Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AFD, bir önceki seçime göre oylarını neredeyse ikiye katlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Başbakan Olaf Scholz, Berlin’deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Seçimde aldığı tarihi yenilgiyi kabul eden Scholz, rakibi Friedrich Merz’i tebrik etti.

Merz'i zorlu koalisyon görüşmeleri bekliyor

Friedrich Merz, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde yönetimin başına geçmeye hazırlanıyor.

69 yaşındaki Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor.

Merz'in başbakanlık görevine başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekecek.

Almanya'da seçimlerden ikinci çıkan AfD, Hristiyan Demokratlarla koalisyon istiyor
Almanya'da seçimlerden ikinci çıkan AfD, Hristiyan Demokratlarla koalisyon istiyor

Almanya'daki genel seçimde ikinci sıraya yerleşen AfD partisi, Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon hükümeti kurmak istediklerini açıkladı.

Başkent Berlin'de halk, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vadeden AfD partisine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler AfD Genel Merkezi önünde toplanırken güvenlik güçleri gösteri alanında önlem aldı. 

Sandalye dağılımı

Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 62

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Zelenskiy, NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılmaya hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:19
Bakan Fidan'dan Ukrayna açıklaması: Gerçekçi olmak zorundayız
08:19
Doktorun verdiği ilaç kumar bağımlısı yaptı
08:04
Brezilya’da devasa çöküntüler oluştu: Olağanüstü hal ilan edildi
08:01
Musk'tan hükümet çalışanlarına ilginç mesaj: Geçen hafta ne yaptınız?
08:09
Kağızman Belediye Başkanı Alkan görevden uzaklaştırıldı
07:02
Zelenskiy, NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılmaya hazır
Karla kaplanan Kapadokya şehir ışıklarıyla görüntülendi
Karla kaplanan Kapadokya şehir ışıklarıyla görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkmen Gazı 1 Mart'tan itibaren Türkiye'ye geliyor
Türkmen Gazı 1 Mart'tan itibaren Türkiye'ye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ