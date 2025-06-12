Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 10:50

Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, vergi indirimi yasa tasarısı nedeniyle arasının açıldığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğuna ilişkin açıklama yapmadan önce başkanla telefonda görüştüğü ileri sürüldü.

Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi

New York Times gazetesinin ismini açıklamak istemeyen, konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ı eleştirirken ileri gittiği için pişman olduğunu belirttiği dünkü paylaşımından önce, 9 Haziran'da Trump'la telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Musk'ın 6 Haziran'da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek "hatasını telafi etmeye çalıştığı" iddia edildi.

Musk, dünkü paylaşımında, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanarak "fazla ileri gittiğini" kaydetmişti.

Diğer yandan Trump da dünkü açıklamasında, Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirtmiş ve Musk'la uzlaşabileceği mesajını vermişti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

ETİKETLER
Elon Musk Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 68,78 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
MSB kaynakları: Sahadaki gelişmeler tüm kurumlarla yakinen takip ediliyor
11:04
ABD'den Irak'a seyahat uyarısı
10:43
Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek
10:23
Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi
10:16
İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı
10:15
Altının gramı 4 bin 258 liradan işlem görüyor
Gazze'de kanser hastaları, kısıtlı tedavi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor
Gazze'de kanser hastaları, kısıtlı tedavi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ