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Dünya
AA 12.06.2025 08:21

Los Angeles Belediye Başkanı Bass, "korkunun silah olarak kullanılmasına" izin vermeyeceklerini belirtti

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında "korkunun vatandaşlara karşı bir silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Bass, "korkunun silah olarak kullanılmasına" izin vermeyeceklerini belirtti

Bass, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kentte devam eden protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Los Angeles'ın, "korkunun, şehri güçlü kılan kent sakinlerine karşı silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini" aktaran Bass, "Yönetimim, her sakinin haklarını bilmesini ve ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmasını sağlamak için toplum kuruluşları, hukuk savunucuları ve yerel liderlerle birlikte çalışıyor. Bu şehir birlik içinde." ifadelerini kullandı.

Bass, bir başka paylaşımında ise göçmenlere yönelik baskınların "toplumu felç ettiğini" belirterek, bu durumun "kamu güvenliğiyle ilişkili olmadığı ve açık ve net şekilde siyasi intikam olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Bass, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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