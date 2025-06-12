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Dünya
Sciencealert 12.06.2025 07:45

Evrenin en büyük haritası yayımlandı: Artık yıldızlara hiç olmadığı kadar yakınız

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), uzun saatler boyunca gökyüzünün küçük bir bölümüne bakarak evrenin şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturdu.

Evrenin en büyük haritası yayımlandı: Artık yıldızlara hiç olmadığı kadar yakınız

Bu yeni harita, "COSMOS-Web alanı" olarak adlandırılıyor. Geçen ay bu bölgeye ait çarpıcı bir görsel yayımlanmıştı ancak bu sadece bir ön gösterimdi.

Şimdi ise tam etkileşimli harita ve tüm veriler paylaşıldı.

Harita, ünlü Hubble Ultra Deep Field görüntüsündeki 10 bin galaksiyi büyük ölçüde geride bırakıyor. Yaklaşık 800 bin galaksiyi içeren bu yeni harita, evrenin en derin köşelerine yönelik keşiflerde yeni bir çağın kapısını aralayabilir.

Projenin eş lideri, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’dan fizikçi Caitlin Casey, "Amacımız, daha önce yapılmış olanların fiziksel ölçekte çok daha ötesine geçen bir derin uzay haritası oluşturmaktı," dedi.

Casey, "Eğer Hubble Ultra Deep Field görselini standart bir kağıda basacak olsaydınız, bizim görüntümüz yaklaşık 4 metreye 4 metre boyutlarında devasa bir duvar resmi gibi olurdu," ifadelerini kullandı.

Evrenin en büyük haritası yayımlandı: Artık yıldızlara hiç olmadığı kadar yakınız

JWST ile Kozmik Şafak'a bakış

JWST, Büyük Patlama’dan yaklaşık 13,8 milyar yıl sonra oluşan ilk yıldız ve galaksilerin izini sürmek için tasarlandı.

Evren genişledikçe uzak galaksilerden gelen ışık da kırmızıya kayıyor ve bu da gözlemleri zorlaştırıyor. Ancak JWST’nin yüksek çözünürlüklü ve kızılötesi yetenekleri, bu zayıf ışığı tespit edebiliyor.

COSMOS-Web görüntüsü, gökyüzünde yaklaşık 7,5 dolunay büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve 13,5 milyar yıl öncesine kadar uzanan veriler sunuyor. Bu, erken evreni kaplayan ilkel kozmik sisin dağılmaya başladığı dönemi gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar sadece erken galaksileri değil, aynı zamanda evrenin tamamını saran karanlık madde ağı içindeki kozmik ekosistemi de inceliyor.

Evrenin en büyük haritası yayımlandı: Artık yıldızlara hiç olmadığı kadar yakınız

JWST: Beklenenden 10 kat fazla galaksi keşfetti

Casey, "Büyük Patlama’dan sonra yıldızların oluşması ve galaksilerin şekillenmesi için belli bir zaman gerekir. Fakat JWST ile bu uzak mesafelerde beklediğimizden yaklaşık 10 kat daha fazla galaksi görüyoruz," dedi.

Üstelik, Hubble ile görünemeyen süper kütleli kara delikler de tespit ediliyor.

Bilim insanları, bu kadar kısa sürede bu kadar çok gelişmiş galaksinin oluşmuş olmasının, mevcut galaksi evrim teorileriyle çeliştiğini ve çözülmesi gereken büyük bir bilimsel soru işareti doğurduğunu belirtiyor.

Bilim herkese açık

Projede ayrıca bilimsel verilerin demokratikleşmesi ve herkesin erişimine açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Casey, "En iyi bilim, herkes aynı veri setine farklı açılardan baktığında ortaya çıkar. Bu yalnızca belirli bir grubun çözmesi gereken bir sır değil," dedi.

Projeye ilişkin bilimsel makaleler Astrophysical Journal ve Astronomy & Astrophysics dergilerine gönderildi. Ayrıca, COSMOS-Web etkileşimli web sitesi üzerinden kullanıcılar da bu verileri keşfedebiliyor ve evrenin başlangıcına doğru sanal bir yolculuğa çıkabiliyor.

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