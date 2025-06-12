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Dünya
AA 12.06.2025 10:14

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi: TikTok fenomeni Lame gözaltına alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Senegalli-İtalyan TikTok fenomeni Khaby Lame'nin gözaltına alındığını ve ülkeden gönüllü ayrılmasının istendiğini bildirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi: TikTok fenomeni Lame gözaltına alındı

NBC News'ün haberine göre, ICE, TikTok'ta 162 milyon takipçisi bulunan Lame'nin gözaltına alındığını ve "vize süresini aştığı" gerekçesiyle ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

ICE sözcüsü, Khaby Lame'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda ICE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve "ülkeden gönüllü ayrılmasına" izin verildiğinin aktarıldığını iddia etti.

Lame'nin ajans temsilcileri arasında yer alan "Sharks Celebrities", ICE'nin iddiasını "yalan haber" olarak nitelendirdi ve Lame'nin "bu ay ABD'yi ziyaret etmediğini" bildirdi.

TikTok fenomeni, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Öte yandan Lame, ABD'den ayrıldığının bildirilmesinden bu yana sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Lame'nin Instagram'daki son paylaşımının Brezilya'dan yapıldığı görüldü.

Lame, bugüne kadar gözaltına alındığı belirtilen en yüksek profilli kişilerden biri olarak kayda geçerken Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Türk asıllı Amerikalı çevrim içi siyasi yorumcu Hasan Piker de 13 Mayıs'ta Chicago kentindeki O'Hare Havalimanı'nda ICE tarafından sorgulandığını açıklamıştı.

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