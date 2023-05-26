Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 26.05.2023 06:59

Musk'ın beyin çipi firması insan çalışması için onay aldı

Elon Musk, beyin çipi firması Neuralink'in, insanlar üzerinde ilk testlerini yapmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını açıkladı.

Musk'ın beyin çipi firması insan çalışması için onay aldı

Milyarderin Neuralink implant şirketi, beyinleri bilgisayarlara bağlayarak insanların görüş ve hareket kabiliyetini geri kazanmalarına yardımcı olmak istiyor.

Musk, katılımcıları işe almaya başlamak için acil planları olmadığını söyledi, şirketten de henüz yorum yapılmadı.

Reuters'ın Mart ayında çok sayıda mevcut ve eski çalışana atıfta bulunan bir raporuna göre, Neuralink'in FDA onayını almak için daha önceki teklifi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.

Yapay Zeka'da B planı: Robotsu insanlar
Yapay Zeka'da B planı: Robotsu insanlar

Neuralink, mikroçiplerini felç ve körlük gibi durumları tedavi etmek ve belirli engelli kişilerin bilgisayar ve mobil teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olmak için kullanmayı umuyor.

Maymunlar üzerinde test edilen çipler, beyinde üretilen sinyalleri yorumlamak ve Bluetooth aracılığıyla cihazlara bilgi aktarmak için tasarlandı.

Musk ayrıca daha önce önerilen teknolojinin, yapay zeka tarafından yerinden edilen insanlar hakkındaki endişeleri hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştü.

Şirketin insan testleri için FDA onayına ilişkin duyurusu, İsviçreli araştırmacıların beyin implantlarını içeren bir atılım haberinin ardından geldi.

Hollandalı felçli bir adam, düşüncelerini kablosuz olarak bacaklarına ve ayaklarına ileten bir implant sistemi sayesinde sadece düşünerek yürüyebilmeye başlamıştı.

Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı

Haberi Twitter'da duyuran Neuralink, "bir gün teknolojimizin birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir ilk adım" dedi.

Onay, "Neuralink ekibinin FDA ile yakın işbirliği içinde yaptığı inanılmaz çalışmanın sonucuydu" denildi.

 


 

Firma, deneme katılımcılarını kaydetme planları hakkında "yakında" daha fazla bilgi verileceği sözü verdi.

Web sitesi, mühendislik sürecinde "güvenlik, erişilebilirlik ve güvenilirliğin" öncelikler olduğunu vaat ediyor.

Uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının geniş çapta kullanılabilir hale gelmesi durumunda teknik ve etik zorlukların üstesinden gelmek için kapsamlı testler gerektireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ETİKETLER
Elon Musk Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Çin'in yapay zeka modeli Ernie 3.5 piyasaya sürülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
07:56
Hindistan milli parkında çok değerli çita yavruları öldü
07:50
Slavery Simulator Brezilya'yı karıştırdı: Siyahileri alın, satın zenginleşin
07:53
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor
07:42
İflas sonrası satılan First Republic'te bin kişi işten çıkarılıyor
07:27
11 yaşındaki çocuk, polisi aradıktan sonra polis tarafından vuruldu
Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir
Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir
FOTO FOKUS
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ