Musk'ın beyin çipi firması insan çalışması için onay aldı

Milyarderin Neuralink implant şirketi, beyinleri bilgisayarlara bağlayarak insanların görüş ve hareket kabiliyetini geri kazanmalarına yardımcı olmak istiyor.

Musk, katılımcıları işe almaya başlamak için acil planları olmadığını söyledi, şirketten de henüz yorum yapılmadı.

Reuters'ın Mart ayında çok sayıda mevcut ve eski çalışana atıfta bulunan bir raporuna göre, Neuralink'in FDA onayını almak için daha önceki teklifi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.

Neuralink, mikroçiplerini felç ve körlük gibi durumları tedavi etmek ve belirli engelli kişilerin bilgisayar ve mobil teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olmak için kullanmayı umuyor.

Maymunlar üzerinde test edilen çipler, beyinde üretilen sinyalleri yorumlamak ve Bluetooth aracılığıyla cihazlara bilgi aktarmak için tasarlandı.

Musk ayrıca daha önce önerilen teknolojinin, yapay zeka tarafından yerinden edilen insanlar hakkındaki endişeleri hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştü.

Şirketin insan testleri için FDA onayına ilişkin duyurusu, İsviçreli araştırmacıların beyin implantlarını içeren bir atılım haberinin ardından geldi.

Hollandalı felçli bir adam, düşüncelerini kablosuz olarak bacaklarına ve ayaklarına ileten bir implant sistemi sayesinde sadece düşünerek yürüyebilmeye başlamıştı.

Haberi Twitter'da duyuran Neuralink, "bir gün teknolojimizin birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir ilk adım" dedi.

Onay, "Neuralink ekibinin FDA ile yakın işbirliği içinde yaptığı inanılmaz çalışmanın sonucuydu" denildi.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



