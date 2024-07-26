Rus terörist ülkesine iade edildi

Rus İnterpol Birimi tarafından Moskova'daki saldırının faili olarak tespit edilen Rus uyruklu Evgenii Serebriakov'un Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Rus terörist, Bodrum Milas Havalimanı'ndan Rus İnterpol Birimi yetkililerine teslim edilerek uçakla ülkesine gönderildi.
Rus teröristin emniyetteki ifadesinde 2 kişinin yaralandığı saldırıda para karşılığında bombayı araca koyduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada biri askeri istihbarat görevlisi 2 kişi yaralanmıştı.
Olayın faili olarak bildirilen Rus uyruklu Serebriakov, uçakla geldiği Muğla Bodrum'da Türk polisi ve MİT'in takibi sonucu kısa sürede yakalanmıştı.