Gelişen teknolojiye rağmen, insan beyninin karmaşık yapısına ve kapasitesine ulaşabilen bilgisayarlar henüz üretilemedi.

İnsansı robotları üretmede en büyük engel, bu durum.

Bu sorunu çözmek için, beyin fonksiyonlarını taklit eden çipler üretilmeye çalışıyor.

Ancak beynin sinir ağı kapasitesi, hızı, kendini sürekli yenilemesi, gelişmesi ve sağladığı enerji tasarrufu gibi etmenler bunu neredeyse imkansız hale getiriyor.

İşte bu noktada, yapay zeka alanında çalışan şirketler, B planınını devreye soktu.

Bir yandan robotlar insanlaştırılırken, diğer taraftan insanları robotlaştırma.

İnsanları robotlaştırma adımları

Önce cep telefonlarımız, sonra televizyonlarımız, buz dolabımız, saatimiz hatta evimizin ışıkları.

Yaşam alanımızdaki her şey, son 15 - 20 yılda yapay zekadan nasibi aldı.

Şimdi sırada daha büyük bir adım var: İnsan beyni ile yapay zekayı birleştirmek.



Konuyla ilgili en dikkat çekici adım, Elon Musk’ın insan beyni üzerinde çalışan şirketi Nueuralink’ten geldi.

Şirket, 2020’nin ilk haftalarında beyinle bilgisayar arasında iletişim sağlayabilecek bir mikroçipin maymunlar üzerinde test edildiğini ve başarı sağlandığını duyurdu.

Testte beyne bağlanan, saçın dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplik ve onlara bağlı bir çip kullanıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında ise işitme cihazı gibi kulak arkasına takılan çip yerine madeni para boyutunda olan ve doğrudan insan beynine bağlanan ara yüz kullanılacağı açıklandı. İlk denemeler ise domuzlarda yapıldı.

İnsan kafatasına robot bir kol ile yerleştirilecek çip, bu elektrot ipliklerle beyindeki ilgili noktalara bağlanacak. Dışardan görünen hiçbir şey olmayacak.

Ancak ara yüzün ticari bir ürün olmak için zamanı var. Çünkü öncesinde insan denemelerinin tamamlanması, ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alması gerekiyor.

Peki tüm bu çaba ne için?

Çip teknolojisi alanında çalışan şirketlere göre çalışmaların ilk hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önüne geçmek. Ancak kullanım alanları elbette bununla sınırlı kalmayacak.

Yemek siparişi için telefonunuz ya da bilgisayarınız mı gerekiyor? Artık değil.

Bilgisayar oyunu mu oynamak istiyorsunuz? Konsolunuzu ve Joystick’inizi atın gitsin.

Mail yazmak için klavye kullanmaya bile ihtiyacınız yok.



Elon Musk’a göre tüm bunları, beyninize takılan akıllı bileklik benzeri, bir çip gerçekleştirecek.

Peki insanlara yardım eden ve onları süper kahramana dönüştüren bu teknoloji bu kadar masum kalacak mı?

Teknoloji yazarlarına göre cevap hayır. Bu rahatlığın ağır bedelleri olacak.

Beyinlerin hacklenme riski

Kullanılan implantlar, beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı bluetooth yoluyla sağlayacak.

Ancak bu durum, siber güvenlik riskini sıfıra indirmiyor. Çünkü implantların yüklenmesi ve güncellenmesi, cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılacak.

Siber güvenlik uzmanlarına göre bu durum, implant kullanan zihinleri, siber korsanlara karşı savunmasız bırakma tehlikesi taşıyor.

Bu ihlal, cep telefonu ya da banka hesaplarınızın hacklenmesinden daha büyük riskler taşıyabilir.

Zira olası bir hacker saldırısı, hatırları, beyin becerilerini ve anıları silmek ya da onları ele geçirerek değiştirmek için kullanılabilir.

