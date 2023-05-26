Çin'in yapay zeka modeli Ernie 3.5 piyasaya sürülüyor

Li, duyuruyu Çin'in en tanınmış teknoloji forumlarından biri olan Zhongguancun Forum'da, Ernie Bot'un halka ilk kez gösterilmesinden yaklaşık iki ay sonra yaptı.

O zamandan beri Ernie Bot ve şirketin üretken yapay zeka geniş dil modeli tarafından desteklenen diğer ürünler, belirli sayıda şirket ve kullanıcının ürünleri test etmesi ve geri bildirim sağlaması için davet edildiği deneme modunda kaldı.

550 milyar doğru parametreli ERNIE Bot, tamamıyla Çin pazarına odaklı olarak tasarlanmış bir model konumunda.

Çince’nin farklı lehçelerini bilen araç, sesli yanıtlar verebilmenin yanında Çince metinlerden görsel ve videolar da oluşturabiliyor.

Etkinlikte sergilenen bir demoda sohbet robotunun bir bilimkurgu romanını özetlemesi ve bu romanın olası devamı için verdiği öneriler gösterildi.

Ayrıca bir film uyarlamasındaki oynayacak oyuncular hakkında bir detaylar paylaştı.

Başka bir demoda ise bir yüksek teknoloji şirketi için isim ve slogan önerileri yapabildiği sergilendi.

Ancak tüm bu demolar etkileşimli olarak gerçekleştirilmedi ve kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.