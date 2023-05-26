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Dünya
AA 26.05.2023 06:40

Güney Afrika'da Bulgar oldukları düşünülen 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinin zengin banliyölerinden Constantia'da, Bulgar asıllı oldukları düşünülen ve üzerlerinde kurşun yaraları bulunan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Güney Afrika'da Bulgar oldukları düşünülen 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Polisten yapılan açıklamada, Constantia'nın Evergreen Lane bölgesinde, ateşli silahla vurularak öldürülmüş 2'si kadın 4 kişinin cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Maktullerin Bulgar asıllı olduklarına inanılıyor. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Çoklu cinayetlerin nedeni henüz belirlenemezken, dedektifler ipuçlarını bulmak için sıkı uğraşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, cinayet oranı en yüksek ülkeler listelerinde en üst sıralarda yer alıyor. Resmi verilere göre 2022 yılında ülkede 27 binden fazla cinayet işlendi.

Constantia gibi, varlıklı beyaz kesimin yaşadığı banliyöler gerek polis, gerekse özel güvenlik şirketleri tarafından sıkı bir şekilde korunurken, şiddet olayları çoğunlukla şehir merkezlerinde ve "township" denilen yoksul mahallelerinde görülüyor.

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