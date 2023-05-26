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Dünya
AA 26.05.2023 06:45

DeSantis, başkan olursa Kongre baskınında yargılananlar ve Trump için af yetkisini kullanabileceğini söyledi

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, başkan olursa, 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili yargılananlar ve Donald Trump ile ilgili davaların inceleneceğini ve gerekirse af yetkisini kullanabileceğini söyledi.

DeSantis, başkan olursa Kongre baskınında yargılananlar ve Trump için af yetkisini kullanabileceğini söyledi

DeSantis, katıldığı bir podcast yayınında, başkan seçilirse, 6 Ocak 2020 Kongre baskınıyla ilgili yargılanan kişiler ve suçlu bulunursa Donald Trump'la ilgili af çıkarma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.

FBI ve Adalet Bakanlığı'nın belli gruplara karşı militarize bir yaklaşım sergilediğini ve bazılarını bilerek hedef aldığını savunan DeSantis, görevinin ilk gününde kimlerin "siyasi hedef kurbanı" olduğuna bakacak bir ekip kuracağını söyledi.

DeSantis, hüküm giyenler ve suçlama yöneltilenlerle ilgili vakaları tek tek inceleyeceklerini belirterek, gerekirse af yetkisini kullanabileceğini aktardı.

Trump ile ilgili soruya direkt yanıt vermekten kaçınan DeSantis, diğer yandan, vakalar ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun bunların incelemeye tabi tutulacağını bildirdi.

ABD'de Cumhuriyetçiler "Siyahilerin Hayatları Değerlidir" hareketinde şiddet olaylarına karışan kişilerle 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili yargılananların eşit muameleye tabi tutulmadığını savunuyor.

Muhafazakar seçmene hitap eden politikalarıyla öne çıkan DeSantis de devlet kurumlarında muhafazakarlar aleyhine ayrımcılık yapıldığını iddia ediyor.

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