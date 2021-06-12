İtalya'da deniz bilimleri uzmanları 2009 yılında müsilaj (deniz salyası) ilgili makale yayınladı.

Adriyatik Denizi'nde 200 yıldır yaşanan müsilajın görülme sıklığı özellikle son 30 yılda katlanarak arttı.

Dünyadaki en büyük müsilaj olayı 1972 yılında Adriyatik Denizi'nde yaşandı.

2003'te şaşırtan olay

İtalya ile Korsika Adası arasındaki Ligurya Denizi'nde 2003 yılında gözlenen müsilaj ise çevre halkı ve bilim insanlarını şaşırttı.

Avrupa'yı kavuran sıcak dalgasıyla aynı döneme denk gelen müsilaj, temmuz ayında yaşanan büyük fırtına ile dağıldı.

Meksika Körfezi, Tiren, Marmara denizleri...

2010 yılında Meksika Körfezi'nde Deep Horizons petrol arama platformunda meydana gelen sızıntı da müsilaja neden oldu.

İngiltere ve İskandinav ülkeleri arasında yer alan Kuzey Denizi'nde de giderek artan düzeyde yosun patlaması gözleniyor.

1920'den önce müsilaj olayları yalnızca Adriyatik Denizi'nde rapor edilirken, deniz salyası artık Tiren, Ege, Ligurya ve Marmara denizlerinde de görülüyor.

Deniz salyaları ya doğal yollarla dağılıyor ya yüzeyden toplanıyor ya da denizin dibine çökerek kayboluyor. Ancak sorunun artan boyutuyla baş edebilmek için daha uzun vadeli tedbirler gerekiyor.