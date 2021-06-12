Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de peş peşe 2 bombalı saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe iki bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya Ziya, basına yaptığı açıklamada, Başkent Kabil'in batısındaki Daşt-i Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan 2 araca yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Mayıs ayında bin 455 saldırı
Bu sabah ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda da 1 sivil hayatını kaybetmişti.
Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
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