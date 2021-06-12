Belçika basınına göre, Başbakanı Alexander De Croo BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunu, başkent Brüksel'deki Zottegem'de bulunan aşı merkezinde vuruldu.

Aşı olmaya bisikletiyle giden De Croo, basına yaptığı açıklamada ülkesindeki aşı kampanyasının hızla ilerlediğini, halkın bu konuda istekli olduğunu söyledi.

"Her doz yaza bir adım"

Yetişkinlerin yüzde 60'ının ilk doz aşıyı vurulduğunu belirten De Croo, bu oranın ay sonuna kadar yüzde 70'e çıkacağını kaydetti.

De Croo, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da "Her bir doz bizi güzel bir yaza yaklaştırıyor." diyerek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Merci Gaienne om me vroeg deze ochtend te prikken. Elke prik is een stap dichter bij een mooie zomer.



Bedankt aan alle zorgverleners en vrijwilligers die onze vaccinatiecentra op volle toeren doen draaien! pic.twitter.com/cmUy6fvvW7 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 12, 2021

Tedbilerde gevşeme

Belçika'da günlük vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Salgın tedbirlerinin gevşetildiği ülkede gece sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, restoran ve kafe gibi işletmeler açılmıştı.