Terör örgütünün işgal ettiği Suriye'deki Münbiç bölgesinde örgütün sözde askerlik adı altında onlarca Arap gencini silah zoruyla eğitim kamplarına götürmesi üzerine geçtiğimiz hafta başlayan olaylar devam ediyor.

Terör örgütü, işgali altında bulundurduğu bölgelerde uzun süredir yerel halkı zorla askere almaya çalışıyor. Ancak halk terör örgütüne boyun eğmiyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Münbiç’te sözde askerlik adı altında onlarca Arap gencini silah zoruyla eğitim kamplarına götürmesi üzerine aşiret liderleri terör örgütüne dayatmalardan vazgeçmesi için 1 hafta süre verdi. pic.twitter.com/Tp6lB2vTeZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2021

Münbiç'te geçtiğimiz hafta yapılan terör örgütü karşıtı gösterilere eli kanlı örgüt, ağır silahlarla müdahale etti; 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Aşiretlerden terör örgütüne süre

Öte yandan, Münbiç’in ileri gelen Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG’ye bazı dayatmalardan vazgeçmesi için 1 hafta süre tanıdı.

Terör örgütü ayrıca 15 Mayıs’tan bugüne kadar sivillere ait 14 bin dönüm ekili araziyi ateşe verdi.