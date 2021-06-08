Bilim insanları, Rus Kuzey Kutbu'ndaki Alayeza Nehri'nden Bdelloid Rotifer olarak bilinen çok hücreli organizmayı binlerce yıl sonra yeniden hayata döndürdü.

Rusya'daki Toprak Biliminde Fizikokimyasal ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'nden Stas Malavin, bu araştırmanın çok hücreli bir organizmanın binlerce yıl boyunca dondurulup saklanabileceğini ve daha sonra hayata geri döndürülebileceğini gösterdiğini belirtti.

Organizma Sibirya'da donmuş halde 24.000 yıl hayatta kaldı. Çözüldükten sonra ise aseksüel olarak çoğalabildi.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Daha önce yapılan araştırmalar bu canlıların 10 yıla kadar donmuş halde hayatta kalabileceklerini göstermişti.

Konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan bilim insanları süreci incelemek için bir laboratuvarda düzinelerce hayvanı dondurup çözdürdüler.

Bütün zorluklara dayanabiliyor

Bdelloid rotiferler, tatlı su ortamlarında bulunan bir rotifer sınıfı organizma olarak biliniyor.

Rotifer sınıfı organizmalar zorlu ortamlara dayanma yetenekleriyle öne çıkıyorlar.

Bu canlılar düşük oksijene, açlığa, yüksek aside, yıllarca susuz kalmaya ve radyoaktiviteye dayanabiliyor.

