Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Barzani: PKK hak ettiği cezayı alacak

Öte yandan, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısında ölen peşmergelerin aileleri ile görüştü.

Barzani'nin, ölen peşmergelerin ailelerine, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum. Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak.” ifadelerini kullandığı belirtildi.