ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ABD ile Afganistan arasında yeni dönemde yapılacak iş birlikleri ve yardımları görüştü. Görüşmede Taliban ile barış sürecinin belirsizliğinin aşılması konusu da ele alındı.

Öte yandan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi, Abdullah ile Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede barış sürecinin hızlandırılması ve bir sonuca ulaştırılması konusunun da masaya yatırıldığı açıklandı.

Halilzad’ın Katar’a da gitmesi bekleniyor

Halilzad, temasları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve bazı siyasilerle de barış konusunu görüştü.

Halilzad'ın yeni barış turu kapsamında Afganistan'dan sonra Katar'a gitmesi bekleniyor.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından, 24 Nisan-4 Mayıs'ta yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ertelendiği bildirilmişti.

Yabancı güçler ülkeden çekiliyor

Bir yandan müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.