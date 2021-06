Pakistan Başbakanı İmran Han, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileden 4 kişinin öldürülmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Saddened to learn of the killing of a Muslim Pakistani-origin Canadian family in London, Ontario. This condemnable act of terrorism reveals the growing Islamophobia in Western countries. Islamophonia needs to be countered holistically by the international community.